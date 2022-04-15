Багато хто співчував, але дехто радив і здатися, – Зеленський про допомогу Заходу

Президент Володимир Зеленський розповів, що 24 лютого світ не був впевнений, що українці вистоять. Однак сміливість нашого народу недооцінили.

Президент нагадав, що українці понад усе цінують свободу.

Важливо Україна стала героєм для всього вільного світу, – Зеленський записав нове звернення

Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатись,

– зізнався глава держави.

Він подякував усім, хто підтримав нашу державу та одразу запитав, чим допомогти, а також, хто став з нами спина до спини й допоміг отримати те, що необхідно для оборони.

Війна показала світових лідерів по-іншому

За словами Зеленського, ці 50 днів показали йому по-іншому багатьох світових лідерів. Глава держави побачив велику щедрість тих, хто й сам небагатий, а також – рішучість тих, кого не сприймали серйозно.

"Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", – підсумував президент.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 14 квітня: