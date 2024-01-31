Багато оборонців Маріуполя: кого повернули в Україну у межах 50 обміну полоненими

Україна змогла повернути додому понад 200 наших захисників. Серед них – рядові солдати, сержанти та офіцери, а зокрема багато оборонців Маріуполя

Раніше Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо обміну полоненими. Додому вдалось повернути як військових, так і цивільних людей.

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Україна провела масштабний обмін полоненими

Як зазначив Андрій Єрмак, серед повернених 207 захисників є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції. Мовиться про рядових солдатів, сержантів, офіцерів.

Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках,

– мовиться в повідомленні посадовця.

Варто зазначити, що це другий великий обмін після тривалої перерви. Наразі роботу щодо повернення з полону інших бійців, які обороняли нашу державу, продовжується.

Андрій Єрмак висловив вдячність Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за здійснену роботу. Зокрема, керівник Офісу Президента подякував родичам бійців за терпіння та спільну роботу, а також кожному, хто дочекався та повернувся.

Кого саме було повернуто з полону

Координаційний штаб також розповів деталі обміну військовополоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

180 Оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21,

– зазначили у штабі.

Зокрема, серед звільнених із полону є морпіхи та бойові медики.

Що ще відомо про обмін полоненими: основне