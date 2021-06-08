Багато проєктів переходили, як естафетна паличка, – Криклій про невиконані завдання

Владислава Криклія парламент 18 травня звільнив з посади міністра інфраструктури. Ексурядовець зазначив, найбільше його турбувало те, що він залишає багато незавершених планів.

Криклій зауважив, що головне, аби розпочаті ініціативи доводили до кінця. А не згортали. Найважливіші з них він перерахував в інтерв'ю.

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Важливо, щоб розпочаті проєкти завершили, – Криклій

Перші два дні мене саме це найбільше дратувало, але потім згадав, що багато проєктів у нас тривалі і переходили, як естафетна паличка, наступному міністру. Але важливо, щоб їх завершували, а не зупиняли, -– наголосив Криклій.

Які пріоритети назвав ексміністр

Передусім ексглава Мінінфраструктури повідомив, що хотів би забезпечити ухвалення пакету законів про автоматичний габаритно-ваговий контроль. За словами Криклія, технічно та організаційно все готово, та документ уже пройшов перше читання у Раді.

Ще один пріоритет – авіабезвіз з Євросоюзом і підписання договору про відкрите небо.



Мінінфраструктури, вважає колишній міністр, слід більше уваги приділити концесії. Окрім "Ольвії" та "Херсону", почали проєкти у "Чорноморську" – мовиться про поромну переправу та контейнерний термінал.

У держави дуже багато напрямків для державно-приватних ініціатив. Я вважаю, що для цього повинна бути окрема інституція, яка буде займатися концесіями, мати достатню експертизу, людей і фінансування,

– пояснив Криклій.

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Криклій не назвав конкретних причин власної відставки

Зазначимо, що сам Криклій наголосив, що остаточні причини його відставки – досі незрозумілі. Ексміністр вважає свою заміну етапом внутрішньокомандної ротації.