Багато "свободи слова" фінансується з Росії, – Данілов про закриття телеканалу "НАШ"

Щодо анулювання ліцензій каналів "НАШ" та "Максі ТВ" відкрили одразу 2 провадження. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні "багато свободи слова фінансується з Росії".

Про це він сказав в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "НАШ". Також секретар РНБО звернув увагу на прагнення Росії "розвалити Україну".

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Росія має намір рухатися до розвалу Європи

"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", – сказав Олексій Данілов.

Він зауважив, що завдання Росії наразі є досить простим та зрозумілим – "розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи".

Інших завдань у них (росіян – 24 канал) немає, інакше вони припинять своє існування,

– пояснив секретар Ради національної безпеки та оборони.

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Ситуація довкола телеканалу "НАШ": що треба знати

Окружний адміністративний суд Києва відкрив одразу 2 провадження, які стосуються анулювання ліцензій каналів, які належать скандальному політику Євгену Мураєву – мовиться про "НАШ" та "Максі ТВ".

Провадження відкрили за позовом Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Телеканал "НАШ" звинуватили у порушенні закону "Про телебачення і радіомовлення" – зокрема, у розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі.

Водночас за розпалювання ненависті та ворожнечі "НАШ" уже 14 разів притягували до відповідальності.