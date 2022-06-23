У багатьох містах України повітряна тривога: не нехтуйте укриттям

23 червня 2022 , 08:39
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Вранці 23 червня у багатьох областях України прозвучали сирени про повітряну небезпеку. Здебільшого мовиться про східні та центральні області, а також Київщину.

Раніше українська влада закликала не ігнорувати повідомлення про повітряні загрози. Особливо це стосується кількох наступних днів.

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Автор: Ірина Пундор