У Києві та багатьох областях України оголошували повітряну тривогу: ворог атакував балістикою

У більшості регіонів України після 11 години оголошувати повітряну тривогу. Сирени вили на Сході, Півночі та Півдні.

Спершу повітряну тривогу оголосили в Харківській області, пише 24 Канал. Після цього з'явилася інформація про вибухи в Харкові.

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Зауважимо, що під час повітряної тривоги слід пройти в укриття, оскільки це може врятувати життя.

Де в Україні оголошували повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі У Повітряних Силах повідомили про відбій повітряної тривоги в Україні.Моніторингові групи повідомляють, що окупанти близько 11:10 завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо балістикою, ймовірно, "Іскандер-М".Повітряну тривогу також оголосили в Сумській області.



Карта повітряних тривог в Україні 16 вересня станом на 11:35 / Скриншот

Що таке балістичне озброєння

Балістика – це озброєння, яке рухається в повітрі після запуску відразу під впливом гравітації та інерції, без додаткових рухомих частин або маневрових двигунів. Балістичні ракети бувають міжконтинентальні та середньої дальності.

Наприклад, Росія у війні проти України застосовує комплекси С-300 та С-400, які призначені для збиття ракет. Однак окупанти часто використовують ракети цих комплексів, які летять за балістичною траєкторією, для обстрілів. Дальність ураження цих ЗРК до 150 кілометрів по наземних цілях від точки запуску.

Також на озброєнні Росії є ОТРК "Іскандер", дальність якого до 500 кілометрів від точки запуску.

Крім того, Росія має аеробалістичну ракету типу "Кинджал", яка також летить за балістичною траєкторією.

На озброєнні України є два типи систем ППО, які здатні збивати балістику. Мовиться про ЗРК Patriot та SAMP/T. Наприклад, ЗРК Patriot неодноразово доводив свою ефективність, збиваючи "Кинджали" та ракети "Іскандер".

У Харківській ОВА повідомили, що окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань.У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.