У багатьох областях оголосили тривогу: є загроза застосування балістики
12 березня 2024, 10:25Читать новость на русском
У більшості областей оголосили про повітряну тривогу. Є загроза атаки балістичною зброєю.
Повітряну тривогу почали оголошувати орієнтовно о 10:18 12 березня. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку, пише 24 Канал.
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Яка ситуація в областях
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– закликали Повітряні сили ЗСУ.
За годину до цього, орієнтовно о 9:36, військові повідомили, що ворожа тактична авіація активна на південно-східному напрямку. Людей попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряну тривогу оголосили в Україні / Скриншот
Росія атакувала Україну "Шахедами"
- Генштаб ЗСУ розповів, що Росія вночі проти 12 березня атакувала Україна 22 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 17 дронів.
- Сили оборони Півдня повідомили, що збили у своїй зоні відповідальності 8 безпілотників. Зокрема, два на Херсонщині, чотири – на Миколаївщині, ще 2 – вийшли з операційної зони бійців у напрямку Дніпропетровщини, де їх також збили.
- Наталія Гуменюк підтвердила, що в зоні відповідальності ОК "Південь" вночі проти 12 березня влучань не було. Щоправда, ворог й надалі прагне атакувати припортову інфраструктуру Одещини.
- У Хмельницькій області збили 4 дрони-камікадзе, на Тернопільщині внаслідок атаки на одному з об'єктів інфраструктури в Кременецькому районі спалахнула пожежа. Люди не постраждали.