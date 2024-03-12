У багатьох областях оголосили тривогу: є загроза застосування балістики

У більшості областей оголосили про повітряну тривогу. Є загроза атаки балістичною зброєю.

Повітряну тривогу почали оголошувати орієнтовно о 10:18 12 березня. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку, пише 24 Канал.

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Яка ситуація в областях

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– закликали Повітряні сили ЗСУ.

За годину до цього, орієнтовно о 9:36, військові повідомили, що ворожа тактична авіація активна на південно-східному напрямку. Людей попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.



Повітряну тривогу оголосили в Україні / Скриншот

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