У Києві та багатьох областях – повітряна тривога: прямуйте в укриття
Джерело:Vadim Klimenko Map
Зранку 26 жовтня у низці областей України пролунала повітряна тривога. Закликаємо не ігнорувати сирену та негайно ж вирушати до укриття. Це може врятувати вам життя.
Спочатку про повітряну тривогу оголосили у кількох областях нашої держави. Невдовзі карта сирен продовжила "червоніти". Станом на 08:30 про загрозу з неба попередили мешканців 10 областей України.
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В яких областях повітряні тривоги
- Дніпропетровська (з 08:16);
- Запорізька (з 08:17);
- Полтавська (з 08:17);
- Харківська (з 08:17);
- Донецька (з 08:18);
- Сумська (з 08:18);
- Херсонська (з 08:25);
- Миколаївська (з 08:25);
- Одеська (з 08:25).
- Київська (з 08:42, а в Києві – з 08:40)
- Черкаська (з 08:41);
- Житомирська (з 08:41);
- Вінницька (з 08:42);
- Чернігівська (з 08:44).
Карта повітряних тривог станом на 08:45 / Скриншот
Як зазначили у телеграм-каналі monitor, існує загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Також не виключається запуск безпілотників з тимчасово окупованих територій, тож не ігноруйте повітряну тривогу.
Додамо інформацію, якою поділилися в ОК "Південь". У відомстві зазначили, що у Чорному морі перебуває 9 суден ворога. Серед них 3 – ракетоносії. На їхніх бортах може перебувати 20 ракет типу "Калібр". Тож загроза нікуди не зникла.
Напередодні росіяни атакували Дніпро
- Пізно ввечері 25 жовтня російські військові атакували Дніпро. Повідомлення про вибухи у мережі почали надходити близько 21:15. А от підтвердження прильоту мер міста Борис Філатов зробив ближче до 22:00.
- Пізніше додаткову інформацію надав заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він розповів, що на АЗС БРСМ спалахнула пожежа. Причиною цього став уламок ворожої ракети, який упав на заправку.
- Філатов невдовзі повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту загинуло двоє людей. Співробітник мийки, а також вагітна жінка, котра заїхала, щоб заправити своє авто.
- Зранку 26 жовтня у МВС додали, що поранень зазнали 28-річний хлопець та 27-річна дівчина. Їхній стан важкий. У середньому стані 30-річна жінка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
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