У Києві та багатьох областях – повітряна тривога: прямуйте в укриття

26 жовтня 2022 , 08:29
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Джерело:

Vadim Klimenko Map

Зранку 26 жовтня у низці областей України пролунала повітряна тривога. Закликаємо не ігнорувати сирену та негайно ж вирушати до укриття. Це може врятувати вам життя.

Спочатку про повітряну тривогу оголосили у кількох областях нашої держави. Невдовзі карта сирен продовжила "червоніти". Станом на 08:30 про загрозу з неба попередили мешканців 10 областей України.

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В яких областях повітряні тривоги

  • Дніпропетровська (з 08:16);
  • Запорізька (з 08:17);
  • Полтавська (з 08:17);
  • Харківська (з 08:17);
  • Донецька (з 08:18);
  • Сумська (з 08:18);
  • Херсонська (з 08:25);
  • Миколаївська (з 08:25);
  • Одеська (з 08:25).
  • Київська (з 08:42, а в Києві – з 08:40)
  • Черкаська (з 08:41);
  • Житомирська (з 08:41);
  • Вінницька (з 08:42);​
  • Чернігівська (з 08:44).


Карта повітряних тривог станом на 08:45 / Скриншот

Як зазначили у телеграм-каналі monitor, існує загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Також не виключається запуск безпілотників з тимчасово окупованих територій, тож не ігноруйте повітряну тривогу.

Додамо інформацію, якою поділилися в ОК "Південь". У відомстві зазначили, що у Чорному морі перебуває 9 суден ворога. Серед них 3 – ракетоносії. На їхніх бортах може перебувати 20 ракет типу "Калібр". Тож загроза нікуди не зникла.

Напередодні росіяни атакували Дніпро

  • Пізно ввечері 25 жовтня російські військові атакували Дніпро. Повідомлення про вибухи у мережі почали надходити близько 21:15. А от підтвердження прильоту мер міста Борис Філатов зробив ближче до 22:00.
  • Пізніше додаткову інформацію надав заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він розповів, що на АЗС БРСМ спалахнула пожежа. Причиною цього став уламок ворожої ракети, який упав на заправку.
  • Філатов невдовзі повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту загинуло двоє людей. Співробітник мийки, а також вагітна жінка, котра заїхала, щоб заправити своє авто.
  • Зранку 26 жовтня у МВС додали, що поранень зазнали 28-річний хлопець та 27-річна дівчина. Їхній стан важкий. У середньому стані 30-річна жінка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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Автор: Назарій Лазур