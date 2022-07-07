Знову о 3 годині ночі: у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу
Джерело:"єМапа"
У низці областей України близько 3 години ночі 7 липня увімкнули сирени. Не ігноруйте повітряну тривогу, а негайно спускайтеся в укриття.
Найперше сирени увімкнули у південних областях, а вже через кілька хвилин – у центральних та східних.
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Зауважимо, що для мешканців Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей це вже друга тривога за ніч. Уперше сирени сповістили громадян про загрозу удару близько 1 години ночі. Тоді звуки вибухів почули харків'яни. Були це ворожі "прильоти" чи робота ППО – наразі невідомо.
У яких областях оголосили тривогу
- Житомирській області,
- Вінницькій,
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Чернігівській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Луганській (повітряну тривогу в регіоні не скасовували ще з 4 квітня).
Найпізніше тривогу увімкнули у Полтавській області – о 03:25.
Карта тривог в Україні / Скриншот "єМапа"
Мешканцям західних областей цього разу пощастило. 5 та 6 липня вони прокидалися разом з усіма українцями о 3 годині ночі, натомість вже 7 липня сирени в цій частині України не увімкнули.
Мери попереджали про ракетні обстріли
6 липня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що має інформацію про можливі ракетні обстріли області. Серйозна небезпека, за його словами, існуватиме тиждень. У цей час Марцінків закликає містян бути ще відповідальнішими й моментально реагувати на сирени.
З попередженням про загрозу ракетних ударів упродовж 24 годин ввечері 6 липня звернувся міський голова Ніжина Олександр Кодола. Чиновник закликав мешканців міста не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а відповідально ставитися до власного життя.Зверніть увагу: відбій тривоги оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, тобто тривала вона приблизно годину.
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