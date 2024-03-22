У низці областей України повітряна тривога: літають "Шахеди", у Кременчуці пролунав вибух

Російські військові пізно ввечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по низці регіонів України. Також відомо, що з Чорного моря існувала загроза атаки ракетами Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Російські військові продовжують тероризувати Україну. У ніч проти 22 березня ворог запустив понад сотню засобів повітряного ураження, а ввечері знову вдарив "Шахедами" та підіймав у небо стратегічну авіацію. Саме тому у низці регіонів нашої держави оголосили повітряну тривогу та закликали мешканців не покидати укриттів.

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В яких областях – повітряна тривога

23 березня

Повітряні сили пишуть: "Ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку".

22 березня

Кореспонденти Суспільного повідомили про те, що пролунали вибухи у Кременчуку.Повітряна тривога на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Кіровоградщині.Повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Полтавщині та Запоріжжі.Повітряні сили пишуть, що два борти Ту-22М3 в акваторії Чорного моря. І що існує загроза пусків ракет Х-22.у Повітряних силах зазначили, що станом на цю хвилину групи БпЛА рухаються через Сумщину, Полтавщину та прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.Повітряні сили попередили мешканців Полтавської області, що в їхньому напрямку рухаються ударні БпЛА.ПС написали, що загроза застосування ударних БпЛА для мешканців Сумської та Харківської областей.