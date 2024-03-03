У багатьох областях України була повітряна тривога: у Миколаєві пролунав вибух

Ввечері 3 березня повітряну тривогу оголошували у багатьох областях України. Існувала загроза атаки балістичним озброєнням з Півдня. Під час неї стало відомо про вибух, який чули у Миколаєві.

Близько 19:30 повітряна тривога почала ширитися Україною. Невдовзі сирени сповіщали про загрозу також мешканців Києва. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, існує загроза застосування балістичного озброєння. Станом на 19:44 пішли відбої.

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У Миколаєві пролунав вибух

Станом на 19:35 повітряна тривога була у більшій частині України. Зокрема, про загрозу атаки попереджали мешканців столиці. Вже о 19:31 ЗМІ почали писати про те, що у Миколаєві пролунав вибух.



Карта повітряних тривог станом на 19:35 / Скриншот карти

О 19:38 моніторингові канали почали повідомляти про те, що був приліт поблизу Миколаєва. Водночас жодних деталей поки не оголошували. Вже о 19:40 міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що вибух був за межами обласного центру. Він додав, що очікуємо детальну інформацію від ОВА.

Уночі росіяни атакували Донеччину

У ніч проти 3 березня російські військові продовжили тероризувати Донецьку область. Відомо, що ворог вдарив ракетами С-300 по Мирнограду та "Іскандером" по Покровську.

Власне, уночі під атаку російських загарбників потрапив Мирноград, а зранку – Покровськ. Окупанти вдарили по житлових будинках на Донеччині.

Детальніше про ситуацію розповів глава ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що по Мирнограду ворог вдарив опівночі.

Поранили 3 людини, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк,

– зазначив Вадим Філашкіш.

Згодом у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що окупанти тієї ночі здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград. По ньому вдарили чотирма ракетами, попередньо, С-300.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою. У результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік,

– повідомили в прокуратурі.

Там також додали, що постраждалих доставили до лікарні. У них – мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла. Потерпілим медики надають кваліфіковану допомогу.

Відомо, що окупанти пошкодили щонайменше 12 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин і автобус.

О 06:30 російські загарбники вдарили по Покровську ракетою "Іскандер-М".

В епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль,

– розповіли в прокуратурі.

Глава ОВА зазначив, що пошкоджень зазнали 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 2 заклади освіти.