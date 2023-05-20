У багатьох областях України – повітряна тривога: потужні вибухи прогриміли в Краматорську

20 травня 2023, 16:42
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Вдень 20 травня Україною лунав сигнал повітряної тривоги. На Сході країни прогриміли потужні вибухи.

Тривогу оголосили східних областях, а також у частині центральних та південних. Потужні вибухи пролунали у Краматорську, повідомляє 24 Канал.

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Тривогу оголосили у частині регіонів

Перші сирени, які оповіщають про повітряну тривогу, пролунали у прифронтових областях о 16:23. Згодом вона поширилася на частину цетральних та південних областей. 

Нині повітряну тривогу оголосили у: 

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області.

Станом на 17:05 повітряну тривогу скасували у всіх областях окрім тих, де вона триває постійно. 

Потужний вибух пролунав у Краматорську

У мережі повідомляють про потужний вибух у Краматорську. Деталі інциденту наразі невідомі. 

Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила. 

 
Автор: Анжеліка Байбак