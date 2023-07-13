У багатьох областях України – повітряна тривога: у Києві працює ППО

У ніч на 13 липня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджують, що загроза пов'язана із запуском "Калібрів" та БпЛА.

Українцям нагадують, що коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Окрім того, людям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

У Київській ОВА заявили, що у повітряному просторі над Київською областю зафіксовані БпЛА. Наразі працює ППО.Наразі повітряна тривога триває у всіх областях України, окрім Одеської та Харківської.У Хмельницькій ОВА заявили про вибухи на території області.На території Херсонської та Миколаївської області є загроза застосування ударних БпЛА.Українців попередили, що ракети прямують на Захід. Потрібно перебувати в укриттях.Повітряну тривогу оголосили у таких областях: Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Луганська.Повітряні сили заявили, що ракети рухаються у бік таких областей: Вінницька, Житомирська, Черкаська.Повітряні сили попередили Черкаську область, що ракети рухаються у її напрямку.Повітряні сили заявили про ймовірний пуск ракет "Калібр". Окрім того, мовилося про можливе застосування БпЛА.