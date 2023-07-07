У частині областей була тривала тривога: повідомляли про загрозу застосування БПЛА
7 липня 2023, 01:31Читать новость на русском
У ніч на 7 липня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Повідомляли загроза застосування БПЛА.
Уже можна залишати укриття, адже оголосили про відбої. Небезпека ворожої атаки минула.
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У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Львів "Калібрами". З 10 ракет 7 ракет знищили захисники українського неба. Ворог забрав життя щонайменше 7 людей. Окрім того, відомо про 40 постраждалих.