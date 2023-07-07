У частині областей була тривала тривога: повідомляли про загрозу застосування БПЛА

У ніч на 7 липня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Повідомляли загроза застосування БПЛА.

Уже можна залишати укриття, адже оголосили про відбої. Небезпека ворожої атаки минула.

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У Повітряних силах повідомили про відбої в областях.У Києві, Київській та Черкаській областях сповістили про відбій тривоги.Повітряні сили ЗСУ підтвердили загрозу для Київщини, Одеської та Черкаської областей.У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу атаки БПЛА. Наразі про небезпеку повідомляють жителів таких областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Луганської (там тривога триває з 4 квітня 2022 року).

У ніч на 6 червня російські окупанти атакували Львів "Калібрами". З 10 ракет 7 ракет знищили захисники українського неба. Ворог забрав життя щонайменше 7 людей. Окрім того, відомо про 40 постраждалих.