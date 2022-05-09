У більшості регіонів України – повітряна тривога: пройдіть в укриття

У більшості регіонів України станом на 19:30 9 травня лунає повітряна тривога. Людей закликають негайно йти в укриття.

Перебувати в укриттях цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал.

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Наразі про повітряну тривогу повідомляють жителів:

Вінницької області;

Черкаської області;

Київської області;

Житомирської області;

Кіровоградської області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області.

Оновлені дані Генштабу ЗСУ

Близько 19:40 ЗМІ повідомили, що в Одесі та області пролунали вибухи . Ймовірно, працюють сили ППО. Водночас офіційного підтвердження або спростування інформації наразі немає.

О 18:00 Генштаб ЗСУ оприлюднив останні новини про ситуацію в Україні. Наші захисники та захисниці вже 75 діб героїчно обороняють українську землю від російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 травня російські загарбники активізувалися на 2 напрямках:

Слобожанському;

Донецькому.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках активних дій ворог не проводив.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури залишається високою. Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги та йти в укриття цивільного захисту.

Фактично на всіх напрямках ворог здійснив перегрупування. Однак усі спроби росіян наступати не призводять до жодного успіху.

Дані Міноборони

Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони – повідомив, що до кордону між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю російські загарбники стягнули важку артилерію та системи ракетно-залпового вогню. Вочевидь це роблять для підготовки до боїв із українськими захисниками та захисницями за цю територію.

Втрати ворога

За даними Генштабу, станом на 9 травня українські герої ліквідували вже 25 650 російських окупантів.

Також вдалося знищити:

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ / MLRS – 185;

засобів ППО – 87;

літаків – 199;

гелікоптерів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблів /катерів – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

Важливо – дані Геншабу щодо ситуації на фронті: дивіться відео