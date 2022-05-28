У багатьох телефонних дзвінках мені казали, що я помру через 3 дні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пригадав, як після початку російського вторгнення, у багатьох країнах думали, що Україну захоплять за 3 дні. Тому і главі держави казали, що нібито за 3 дні він помре.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському виданню. Президент зазначив, що його вмовляли покинути Київ.

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Іноземні лідери казали вивезти сім'ю

Володимир Зеленський пригадав, що після початку російського вторгнення під час телефонних розмов іноземні лідери казали йому виїхати разом з сім'єю зі столиці. Мовляв, Україну захоплять за 3 дні, а його вб'ють.

Я чув від багатьох країн ЄС і за його межами, що Путін окупує Україну за три дні. У багатьох телефонних дзвінках мені сказали, що я помру через три дні,

– розповів Зеленський.

Однак президент залишився у столиці й досі там перебуває.

На Зеленського готували замахи

Ще 9 березня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про те, що на Володимира Зеленського готували більше десятка замахів. Однак завдяки зусиллям розвідки та контррозвідки, всім планам ворога вдалося запобігти ще на ранніх стадіях.

26 березня радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що ПВК "Вагнер" готувала замах на Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Лубківський зазначив, що всі докази цього отримає Міжнародний суд.

Під час інтерв'ю виданню Time Зеленський розповів, що у перші години війни 24 лютого росіяни двічі намагалися штурмувати Офіс Президента. Тоді главі держави повідомили, що російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва і їхнє завдання – вбити або захопити президента та його сім'ю. Навколо урядового кварталу почалися перестрілки. Охоронці вимкнули світло та привезли для Зеленського й десятка його помічників бронежилети й автомати. Тоді в Офісі Президента перебувала і родина президента.

Під час брифінгу в Українському домі в Давосі Володимир Зеленський заявив, що українська влада має план на випадок вбивства когось із керівництва держави. Однак план дій на випадок, якщо б ворогу вдалося скоїти замах на нього, президент не розкрив.

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