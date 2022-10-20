У багатьох українських областях лунала тривога

В Україні знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Людей закликали пройти в укриття.

Тривоги почались орієнтовно о 00:16 20 жовтня. Спочатку тривоги пролунали на Дніпропетровщині та охопили центральні області.

Зауважте У Києві пролунали повторні вибухи: в деяких районах проблеми зі світлом

В Україні лунали повітряні тривоги

Сирени пролунали у таких областях:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Полтавська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська області.

Уже орієнтовно о 00:47 в областях України пролунали відбої повітряної тривоги. Станом на 00:53 20 жовтня відбої пролунали майже всюди, окрім Миколаївщини та Херсонщини.

ЗСУ збили понад 2 сотні шахідів

Варто зауважити, що Росія протягом жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе. За даними Повітряних Сил ЗСУ, відтоді, як російські збройні сили почали використовувати іранські дрони у війні проти України, наші захисники збили понад 2 сотні шахідів.

Зауважте Тримайтеся подалі від цивільної інфраструктури: кілька голів ОВА закликали не нехтувати тривогою

Дивіться також – масова ракетна атака по Україні: відео