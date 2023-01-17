Військовий експерт сказав, чи зможуть росіяни здійснити оперативне оточення Бахмуту
16 січня російські загарбники опублікували фотографію із залізничної станції "Сіль", що поблизу Соледара. Навіть перебуваючи на цих позиціях, окупанти не відріжуть логістику ЗСУ з півночі Бахмута.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, так загарбники можуть відрізати рух від Бахмута на Сіверськ. Хоча туди постачають усе необхідне зі Слов'янська. Це не буде великою проблемою у логістиці.
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Чи перебуває Бахмут під загрозою оперативного оточення
Як нагадав Світан, у військовій справі певні міста чи населені пункти не завжди є лінією оборони. Остання формується із опорних пунктів, природних та штучних рубежів тощо.
Рубіж оборони з північного сходу Бахмута пролягає вздовж річки Бахмутки. Рубежем є не сама ріка, а певні висоти. Саме вони є тою лінією оборони, які не дають окупантами рухатися на оточення Бахмута з півночі.
Світан пояснив, чи є загроза оперативного оточення Бахмута: дивіться відео
Саме село не є рубежем оборони. Той опорник, та висотка, яку перерили та підготували до оборони, є рубежем. Росіяни вперлися з півночі, якщо говорити від півночі Бахмута, зокрема й в Соледарі, в українські рубежі оборони,
– зазначив Світан.
Тому сама станція "Сіль" не є рубежем оборони. Це – просто географічна назва. Лінії оборони пролягають дещо західніше. Зараз українські війська втримують ці рубежі оборони, які не дають окупантам оточити Бахмут з півночі.
Росіяни розповідають, що захопили Соледар, але це неправда
- Російські окупанти знову розповідають, що захопили Соледар. Але це чергова брехня.
- Як зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові перебувають у Соледарі та постійно б'ють противника. Ситуація зі вчора, 16 січня, не змінилася.
- Окрім цього, командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр" продемонстрував 16 січня, як вони нищать окупантів. Тоді сталося три "бавовни" на польових складах боєприпасів росіян в Соледарі.