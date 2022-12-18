Все знищено та бої на околицях: у мережі показали Бахмут з висоти пташиного польоту
Джерело:Бутусов Плюс
Росіяни постійно атакують українське місто Бахмут. На цьому напрямку продовжується оборона. Бахмут стає східним форпостом нашої незалежності.
У мережі показали Бахмут з висоти пташиного польоту
Противник з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв'язати вуличні бої. В мережі опублікували відео з квадрокоптера, на ньому – Бахмут сьогодні.
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Місто Бахмут продовжує залишатися однією з найгарячіших точок фронту на Донбасі. Бої за населений пункт тривають вже місяцями. Ворог постійно намагається оточити місто, взяти його в кільце або півкільце, намагається штурмувати Бахмут та населені пункти біля нього. Але українська оборона стоїть потужно, ворогові не вдається здійснити свої плани.
Те, як виглядає місто, або те, що від нього залишилося, показали у мережі. Як можна зрозуміти з відео, уцілілих будівель майже немає. Цілі житлові квартали понівечені, українці втратили там все, що наживали впродовж життя.
На опублікованих кадрах видно, як над Бахмутом стоїть густа хмара диму – це наслідки постійних ракетних обстрілів. Деякі з будівель на відео досі палають вогнем.
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Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський розповів, що тактика Росії в районі Бахмута кардинально змінилася під командуванням Сергєя Суровікіна: зараз у першому ешелоні бореться група Вагнера та загін найманців, а в тилу перебувають війська Чеченської республіки та інші регулярні війська.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни стягують війська на Сході для нового наступу. Він припустив, що окупанти планують штурмувати Бахмутський та Авдіївський напрямки.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни намагаються оточити Бахмут. Вороги хотіли зайти в місто, однак ЗСУ не дозволили це зробити окупантам. Проте вони не відмовились від цієї ідеї, оскільки мають величезні втрати.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також заявив, що ворог намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута. Окупанти щодоби проводять штурмові дії.