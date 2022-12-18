Все знищено та бої на околицях: у мережі показали Бахмут з висоти пташиного польоту

Росіяни постійно атакують українське місто Бахмут. На цьому напрямку продовжується оборона. Бахмут стає східним форпостом нашої незалежності.

У мережі показали Бахмут з висоти пташиного польоту

Противник з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв'язати вуличні бої. В мережі опублікували відео з квадрокоптера, на ньому – Бахмут сьогодні.

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Місто Бахмут продовжує залишатися однією з найгарячіших точок фронту на Донбасі. Бої за населений пункт тривають вже місяцями. Ворог постійно намагається оточити місто, взяти його в кільце або півкільце, намагається штурмувати Бахмут та населені пункти біля нього. Але українська оборона стоїть потужно, ворогові не вдається здійснити свої плани.

Те, як виглядає місто, або те, що від нього залишилося, показали у мережі. Як можна зрозуміти з відео, уцілілих будівель майже немає. Цілі житлові квартали понівечені, українці втратили там все, що наживали впродовж життя.

На опублікованих кадрах видно, як над Бахмутом стоїть густа хмара диму – це наслідки постійних ракетних обстрілів. Деякі з будівель на відео досі палають вогнем.

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