Прикордонники показали, як з артилерії "двохсотять" окупантів у Бахмуті

Героїчна оборона Бахмута станом на 4 березня триває. Прикордонники показали, як майстерно ліквідовують російських окупантів.

Оборона Бахмута увійшла в історію. Українські герої обороняють місто та показують російським окупантам, що у них немає жодних шансів.

Зверніть увагу Підірвані мости та інтенсивні бої: у британській розвідці розповіли про ситуацію у Бахмуті

Зокрема, прикордонники відправили на концерт до Кобзона 25 загарбників.

Бахмут: прикордонна артилерія знищила 25 окупантів. Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Як прикордонники знищують ворога: дивіться відео

У Бахмут зайшли ССО

Станом на 4 березня стало відомо, що у Бахмут зайшли герої ССО. Тепер саме вони оборонятимуть місто всередині його забудов. Деталі розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.

"Завдання в утриманні цього рубежу. Його можна втримати, далі знищувати російську армію у великих кількостях", – наголосив Світан, коментуючи ситуацію у Бахмуті.

Завдання ССО – знищити якнайбільше російських окупантів. Ці захисники роками навчаються виконувати завдання саме у міських забудовах.

Для виконання бойових завдань вже підірвали мости.