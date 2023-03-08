ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію в районі Бахмута: Череватий розповів, що це означає
За добу на Бахмутському напрямку відбулося 102 обстріли та 72 боєзіткнення. Сили оборони знищили 115 російських окупантів та 197 поранили.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. Він прокоментував питання щодо стабілізації ситуації навколо Бахмута, який Росія хоче оточити.
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За добу тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів
"Стабілізація – це те, що ворогу не вдається розвинути його успіх в наступальних діях. При цьому по ньому завдавали вогонь, зупиняються його дії, не дається просуватися далі і досягати якихось тактичних перемог", – сказав Череватий.
За його словами, Бахмутський напрямок і надалі – епіцентр бойових дій, адже за добу там відбулося 102 обстріли різними типами ствольної і реактивної артилерії. Крім того, в районі населених пунктів Василівка, Оріхово-Василівка, Іванівське і Бахмут відбулося 72 боєзіткнення.
Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень. 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня,
– повідомив Череватий.
Він розповів, що вагнерівці, попри втрати, надалі залишається головною штурмовою силою. Та через великі втрати вагнерівців підсилили підрозділами повітряно-десантних військ, механізованими підрозділами та артилерією і авіацією.
Відповідаючи на запитання, як довго протримаються вагнерівці, Череватий зауважив, що їх вже використали як гарматне м'ясо.
"Їх використали. Вони 8 місяців буквально були гарматним м'ясом, навіть західні аналітики назвали це "м'ясними" хвилями атак. Тобто вони використовувались таким екстенсивним примітивним шляхом для виснаження наших підрозділів, для постійного тиску на нашу оборону", – резюмував Череватий.
Сирський знову приїхав у Бахмут
- В останні дні ситуація у Бахмуті загострилася ще більше, адже окупанти намагаються оточити місто. Україна вирішила не виводити війська з Бахмута, а навпаки прийняла рішення підсилити наявні угруповання.
- Командувач Сухопутних Військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 8 березня знову приїхав до Бахмута. Сирський наголосив, що Сили оборони роблять все, щоб становище окупантів погіршувалося з кожним наступним кроком.
- Сирський 5 березня також відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Однак він наголосив, що це не обов'язково стане переламним моментом у війні.