Російські кореспонденти видали позиції Росії під Бахмутом

Російські кореспонденти випадково видали позиції окупантів під Бахмутом. Українським журналістам вдалося встановити, де конкретно перебувають російські військові.

Розташування окупантів знайшов проєкт "Радіо Свобода" – "Донбас.Реалії". Повідомляється, що локацію росіян виявили у селищі Опитне на південний схід від Бахмута.

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Позиції росіян розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок

На позиції окупаційних військ прибули кореспонденти російського пропагандистського каналу RT, які й видали загарбників. Відео звідти було оприлюднене вдень 12 січня 2023 року.

"Донбас.Реалії" вдалося встановити, що позиції росіян розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти окупанти ведуть вогонь та розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії.

Журналісти знайшли позиції окупантів під Бахмутом: відео

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