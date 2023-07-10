Бахмут в оперативному оточенні, ми контролюємо виходи з міста: військове зведення від Світана

Сили оборони України продовжують наступальні дії й просування на Бахмутському напрямку. Зайнявши низку панівних висот, наша артилерія може діставати до входів і виходів із міста-фортеці.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, потрібно утримувати весь цей регіон з метою зв'язування резервів росіян та їх знищення.

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Бахмут потрапив в оперативне оточення

Світан зазначив, що ми зараз займаємо висоти у Бахмуті, а низини потрапляють в оперативне оточення. Йдеться про ту ж Кліщіївку та район Берхівки.

Та й сам Бахмут після того, як ми виходимо на висоти, потрапив в оперативне оточення, оскільки артилерія дістає до входів і виходів із Бахмута,

– сказав полковник запасу.

На його думку, для нас там найоптимальніший варіант – зайняти всі висоти та утримувати їх у режимі активної оборони. Тобто утримувати весь цей регіон з метою зв'язування резервів росіян та їх знищення, як і на Луганському напрямку.

Військовий експерт також зауважив, що на Донецькому напрямку є 2 позитивні моменти – це можливість заходу по висотах у Горлівку та на Донецьк.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

ЗСУ сточують війська Росії

Полковник запасу ЗСУ вважає, що основні бойові дії відбуватимуться на Запорізькому й Херсонському напрямках. Наше завдання – зайти в Крим. А те, за яким маршрутом та коли саме, залежатиме від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Він не виключає, що можна почекати декілька тижнів, поки надійде достатня кількість боєприпасів, щоб не витрачати свої резерви. Адже ми зараз бережемо стратегічні резерви.

Залужний у цьому сенсі робить правильно, сточує війська противника,

– наголосив Світан.

До того ж, додав військовий експерт, сточування відбувається не лише в районі Запорізького фронту, а також на Донецькому та Луганському напрямках.

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