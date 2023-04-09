Хочуть захопити Бахмут до Великодня: росіяни посилили тиск на місто
Росіяни кидають на Бахмут усі доступні ресурси, жертвуючи іншими напрямками на фронті. Українські військові наразі утримують західну частину міста.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що росіяни забирають артилерійські боєприпаси у своїх підрозділів, які стоять на лінії фронту на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях.
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У росіян новий дедлайн щодо Бахмута
Зараз лунає багато суперечливих заяв про те, що у росіян нібито проблеми з боєприпасами. Світан каже, що це і так, і ні. Для того, щоб збільшити тиск на оборонців Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки чи Кремінної – вони знімають з інших ділянок фронту боєприпаси. Саме тому в деяких частинах росіян на тимчасово окупованій Херсонщині та Запоріжжі взагалі немає артилерійських снарядів.
"В них вже було кілька дедлайнів і ось тепер "до Великодня". В саме місто вони стягують ТВС "Сонцепік", УР-77 та іншу техніку й намагаються видавити наші війська з Бахмута. Поки у місті залишаються пошкоджені багатоповерхівки, наші військові можуть використовувати їх, як хороший укріплений пункт. Якщо буде загроза для наших військ безпосередньо у місті, то наші хлопці відійдуть у Часів Яр і вже звідти продовжать оборону цієї ділянки фронту", – розповів полковник ЗСУ в запасі.
Роман Світан про ситуацію на фронті: дивитись відео
Він додав, що поки ЗСУ утримують місто, це не дозволяє росіянам рухатись в сторону Слов'янська і Костянтинівки. Якщо наші військові відійдуть у Часів Яр, то відповідно посунеться лінія фронту. За Часовим Яром залишається укріпрайон Краматорська, Слов'янська та Дружківки.
Ситуація на фронті: головне
- За даними Генштабу ЗСУ окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.
- За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. Протягом доби противник вів марні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка, що поблизу Бахмута. Підрозділи Сил оборони відбили тут близько 10 атак противника
- За минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 470 бійців ворога. Всього з 24 лютого 2022 року померло 178 150 окупантів.