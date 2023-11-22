Росіяни активізувалися: у ЗСУ розповіли, що відбувається біля Бахмута

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють атакувати українських військових. Росіяни хочуть витіснити захисників з позицій поблизу Кліщіївки.

ЗСУ відбили 5 атак біля Кліщіївки та Південного Донецької області. Детальніше про оперативну ситуацію у районі Бахмута розповів 24 Каналу начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Окупанти переходять до штурму

Фітьо зазначив, що українські захисники також відбили 5 ворожих атак на Куп'янсько – Лиманському напрямку. Російські загарбники застосували 28 дронів, здійснили 439 обстрілів. Своєю чергою, ЗСУ ліквідували 122 окупантів та 16 зразків техніки.

Противник активізувався. Вже близько трьох тижнів відійшов від оборонних дій та переходить до атакувальних. Намагається повернути втрачені позиції,

– наголосив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

На Куп'янсько – Лиманському напрямку ворог застосовував авіацію, водночас на Бахмутському напрямку її не використовував. Ситуація динамічна, однак успіхів росіяни не мають.

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З чим пов'язана активність росіян

За словами Фітьо, для окупантів в пріоритеті Куп'янськ. Противник хоче захопити місто, аби продемонструвати хоч якусь перемогу. Оскільки в Росії незабаром відбудуться президентські вибори, а населенню потрібно ж пояснити, куди зникло понад 320 тисяч окупантів, які буцім відправилися на "СВО".

Станом на 22 листопада Росія втратила 320 670 особового складу. Також українські військові знищили 5 446 танків, 10 188 бойових броньованих машин, 7 769 артилерійських систем, 899 реактивні системи залпового вогню, 589 засоби ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери тощо.

"Намагаються наступати. Намагаються отримати якісь мінімальні здобутки, щоб за допомогою пропаганди їх надати як досягнення століття", – пояснив Володимир Фітьо.

Головне завдання ЗСУ – не дати ворогу залишитися в статичному положенні. Адже оборона в окупантів міцна – вони активно бетонуються та закопуються, а з укріплених районів противника дуже складно вибити. Тому воїни навіть по кілька метрів, але рухаються вперед й не дають ворога закріпитися на утриманих позиціях.

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