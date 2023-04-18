Критичне питання: розвідка Британії розповіла, де Росія зменшила наступ задля Бахмута
Станом на 18 квітня на Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ і зменшує наступальні дії навколо Донецька.
Окупанти роблять це для того, щоб відволікти ресурси на Бахмутський напрямок. Про це повідомили британські розвідники.
Зверніть увагу Соловйов поїхав цілим – це наш прокол, – військовий розповів про бої в Бахмуті
Росія зменшила наступ задля Бахмута
У Бахмуті російські загарбники та найманці ПВК "Вагнера" продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста здебільшого повторює основну залізничну колію.
Україна загалом утримує оточення Росії з півдня по лінії вулиці Корсунського,
– зауважили британські розвідники.
Експерти наголосили, що для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв.
Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Росіяни почали перекидати на Бахмутський напрямок більш підготовлені підрозділи, десантно-штурмові бригади та спецпризначенців.
- До речі, окупанти хотіли захопити Бахмут до Великодня, але їм це не вдалося. І термін "захоплення" знову змістився. Цього разу – до кінця квітня.
- За словами військового експерта та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, у Бахмуті глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин ниє, що, мовляв, варто завершувати так звану "СВО".
- Станом на 18 квітня ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.