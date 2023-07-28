Піймали їх в пастку: за військовою логікою росіяни вже зараз мали б тікати з Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку є дійсно цікавою. Окупантам надзвичайно важливий Бахмут з політичної точки зору, тому вони не можуть звідти просто відійти.

Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, росіяни потрапили у своєрідну пастку в Бахмуті. І все через те, що у них не всі рішення ухвалюють військові.

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Цікава ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Дикий, з військової точки зору окупантам було б доцільно просто відійти з Бахмута, щоб не отримати гірші проблеми. Але вони банально не можуть цього зробити.

Загарбники близько 10 місяців брали цей "Артьомовськ" і поклали там десятки тисяч окупантів. Це буквально була єдина їхня "перемога" за такий тривалий час. І вони не можуть просто взяти і відійти звідти аж так швидко.

Це для них буде пропагандистською катастрофою. Тому й вони мають наказ за будь-яку ціну тримати "Артьомовськ". Вони підтягнули туди 50 тисяч резервів. Забирали навіть з найбільш критичного напрямку – Запорізького. Зараз нам не так важливо взяти Бахмут, як продовжувати його ще деякий час брати,

– зауважив Дикий.

Дивіться розмову з Євгеном Диким на ютубі 24 Каналу

Бахмут працює як пастка для окупантів. Вони продовжують кидати туди резерви всупереч військовій логіці. А українські військові поступово знищують там боєздатні підрозділи росіян.

Ситуація в Бахмуті: коротко

Українські військові продовжують поступово просуватися на флангах довкола Бахмута. В перспективі це може привести до напівоточення, а потім і повного оточення окупантів в місті.

Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов повідомив про успіхи ЗСУ поблизу Бахмута. 25 липня окупантів вибили з позицій в районі Андріївки.

Лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. ЗСУ мають важливі успіхи на південних околицях Бахмута. Сили оборони активно тиснуть на російських окупантів та завдають удари з надзвичайно високою інтенсивністю.