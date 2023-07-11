Україна прагне заманити російські війська в пастку всередині Бахмута, – ISW

Напередодні стало відомо, що українські захисники мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв’язку навколо міста. Таким чином, наша держава прагне заманити ворожі війська у пастку всередині міста-фортеці.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. До речі, Ганна Маляр повідомляла, що українські війська взяли під контроль невстановлені висоти навколо Бахмута.

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Україна прагне заманити російські війська в пастку всередині Бахмута

В ISW вважають, що Україна прагне захопити російські сили в пастку у Бахмуті, і, схоже, українські операції в районі міста в останні дні мали на меті повільно охопити ворожі війська в Бахмуті та на його флангах.

Раніше ISW був консервативним, коли оцінював заяви про російський контроль над вогнем і загальне перекриття українських комунікацій у Бахмуті та навколо нього, оскільки російські сили поступово взяли під контроль населений пункт, але заяви України про встановлення контролю над вогнем можуть бути більш достовірними,

– зазначили аналітики.

Останніми днями як українські, так і російські джерела зазначали, що Україна займає позиції в районі Бахмута та на його південно-західних флангах, включаючи особливості місцевості, які можуть дати українським силам вогневу перевагу.

Страх перед українським вогневим контролем і неминучою загрозою Бахмуту також пронизує російський інформаційний простір, і російські блогери неодноразово висловлювали побоювання щодо того, що українські сили оточують окупантів у Бахмуті.

"Постійні сигнали українських офіційних осіб про наміри України провести операцію в Бахмуті свідчать про те, що українські контрнаступальні дії в цьому напрямку можуть серйозно загрожувати російському контролю над Бахмутом, хоча це занадто рано прогнозувати звільненням міста", – наголосили в ISW.

Окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом

Нагадаємо, що один з агентів руху "Атеш", який наразі перебуває у складі російської армії, повідомив, що кадирівських військових з "Ахмату" розбили на околицях Бахмуту.

"Десятки вбитих та поранених. Вони біжать з позицій більше багатьох мобілізованих росіян", – заявив він.

До того ж разом з кадирівцями масово гинуть загарбники з 83 окремі десантно-штурмової, а також 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад.