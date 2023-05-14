Росіяни можуть потрапити в оточення в Бахмуті: військовий оглядач оцінив імовірність
Упродовж останнього часу Збройні Сили України мають відчутні успіхи на Бахмутському напрямку. Ймовірно, мета ЗСУ – оточити угруповання окупантів в місті.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, зараз Збройні Сили України здійснюють системні контратаки проти окупантів. Однак говорити про можливість оточення росіян в Бахмуті ще рано.
Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Як наголосив Коваленко, лише військові володіють усією інформацією щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Однак можна припустити, що надалі ЗСУ спробують просунутися в північно-західному та південно-західному секторах в напрямку Берхівки та Кліщіївки.
В разі успіху це дозволить перерізати з Берхівки трасу М-03. А з півдня – продовжити просування в бік Опитного.
Утім, не факт, що оточення можна буде швидко реалізувати. Адже на східному секторі є дорога через Бахмутське. Також окупанти можуть виводити війська через Покровське. Тому, на жаль, навіть у випадку оточення окупантів в Бахмуті, у них буде можливість тікати,
– розповів Коваленко.
Чи можуть окупанти попасти в оточення у Бахмуті – розповів Коваленко: дивіться відео
Але тут потрібно враховувати й інший фактор. Цілком можливо, що російське командування не дозволить окупантам відходити. Тоді ситуація для них буде катастрофічною.
Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: коротко
- Збройні Сили України здійснили низку успішних контратак на Бахмутському напрямку. Росіяни, яким вдалося вижити, були змушені втікати або здаватися в полон.
- До прикладу, 14 травня українські захисники захопили більш ніж 10 ворожих позицій. Це сталося на півночі та на півдні від Бахмута.
- Раніше речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий також розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку. Там за 3 дні контрударів вдалося звільнити 17,3 квадратних кілометри території.
- Битва за Бахмут та населені пункти, які розташовані поблизу, триває аж з липня 2022 року. У грудні окупанти посилили наступ, але українські захисники досі захищають місто. Загарбники мали на меті оточити підрозділи Сил оборони України на цьому напрямку.