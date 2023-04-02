Непомірні втрати ворога не зупиняють, – Міноборони про "дуже напружену ситуацію" у Бахмуті

Станом на вечір 2 квітня ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Окупанти роблять спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників.

Українські захисники зараз перебувають у складних умовах. Але вони продовжують тримати оборону Бахмута.

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Яка ситуація у Бахмуті

Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, непомірні високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно.

Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що реагування на поточну ситуацію у Бахмуті здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.

"Довіряємо нашим військовим", – додала заступниця міністра оборони.

Генштаб про бойові дії у Бахмуті

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог зосереджує основні сили на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Однак наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки ворога.

Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області, а також обстріляли:

Васюківку,

Оріхово-Василівку,

Григорівку,

Богданівку,

Бахмут,

Іванівське,

Часів Яр,

Нью-Йорк.

Чи змінять окупанти тактику біля Бахмута

Нещодавно речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів, що зараз кількість обстрілів по наших Силах оборони у Бахмуті дещо зменшилась. Причиною можуть бути погодні умови та намагання ворога перегрупуватись після значних втрат.

За словами Череватого, у росіян буде змога суттєво змінити тактику біля Бахмута з огляду на те, які у них є командири молодшої та середньої ланки, генералітет та навчені резерви.