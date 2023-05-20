Росія за 4 дні перекинула під Бахмут кілька батальйонів, – британська розвідка

За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Це свідчить про помітне зобов’язання ворожого командування.

Про це повідомили британські розвідники. Вони зазначили, що російське керівництво продовжує розглядати захоплення Бахмута.

Важливо "Жорстокі бої за кожен метр міста-фортеці": ССО показали кадри з понівеченого Бахмуту

Росія передислокувала під Бахмут кілька батальйонів

Так, за останні чотири дні Росія передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Це сталося після тактичних здобутків України на флангах міста до середини травня та публічних сумнівів щодо готовності сил ПВК "Вагнера" продовжувати бої в цьому секторі.

З огляду на те, що Росія, ймовірно, утримує в Україні відносно небагато незадіяних бойових підрозділів, передислокація є помітним зобов’язанням російського командування,

– наголосили у розвідці.

Аналітики додали, що російське керівництво продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх.

Що відбувається у Бахмуті: останні новини