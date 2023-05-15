На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ: однак у місті і на околицях дуже складно
Джерело:Military Media Center
Просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Операція із захисту міста ще триває.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.
Важливо Численні атаки на Мар'їнку, у Бахмуті ситуація динамічна: карта бойових дій 15 травня
Сирський про ситуацію на Бахмутському напрямку
Генерал-полковник розповів, що просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.
Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей,
– зауважив Сирський.
Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Сирський наголосив, що операція з оборони Бахмута триває, а всі необхідні для оборони рішення прийняті.
"Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", – додав він.
У Бахмуті зараз все дуже складно
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у Бахмуті і на околицях зараз все дуже складно. Всупереч всьому нашим військам вдалось декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності українських захисників.
Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута,
– зазначила Маляр.
Окупанти зазнають шалених втрат на фронті
Станом на 15 травня Росія втратила на війні в Україні 199 460 загарбників. Тільки за останню добу росіяни втратили 580 одиниць особового складу. Втрати у техніці:
- танків – 3759 (+3),
- бойових броньованих машин – 7336 (+11),
- артилерійських систем – 3137 (+21),
- РСЗВ – 562 (+0),
- засоби ППО – 316 (+2),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
- крилаті ракети – 973 (+3),
- кораблі / катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),
- спеціальна техніка – 407 (+3).