На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ: однак у місті і на околицях дуже складно

Просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Операція із захисту міста ще триває.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Важливо Численні атаки на Мар'їнку, у Бахмуті ситуація динамічна: карта бойових дій 15 травня

Сирський про ситуацію на Бахмутському напрямку

Генерал-полковник розповів, що просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей,

– зауважив Сирський.

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Сирський наголосив, що операція з оборони Бахмута триває, а всі необхідні для оборони рішення прийняті.

"Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", – додав він.

У Бахмуті зараз все дуже складно

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у Бахмуті і на околицях зараз все дуже складно. Всупереч всьому нашим військам вдалось декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності українських захисників.

Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута,

– зазначила Маляр.

Окупанти зазнають шалених втрат на фронті

Станом на 15 травня Росія втратила на війні в Україні 199 460 загарбників. Тільки за останню добу росіяни втратили 580 одиниць особового складу. Втрати у техніці: