Це просто втеча, – Світан розповів цікаві деталі про відхід вагнерівців з Бахмута

"Кухар Путіна" Євгєній Пригожин вже вкотре заявив, що вагнерівці залишатимуть Бахмут. Однак відхід бойовиків малими групами розпочався ще задовго до останнього оголошення.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, Пригожин хоче врятувати хоча б "кістяк" свого ПВК. Вийти з міста може лише невелика частина вагнерівців.

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Втеча вагнерівців розпочалась у травні

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 20 травня заявив, що його бойовики буцімто завершили операцію в Бахмуті, яка тривала понад 420 днів. Він розповів про "захоплення" міста та вчергове оголосив, що вагнерівці вийдуть з нього 25 травня.

Інформацію про взяття Бахмута спростували в Міноборони та ЗСУ. Натомість вихід російських бойовиків розпочався давніше.

До 9 травня вони ("Вагнер" – 24 Канал) були в Бахмуті, намагаючись виконати якісь дії, а з 10 – почали відходити малими групами в сторону Горлівки. Не в цілому складі. Це продовжується, не зважаючи на те, що говорить Пригожин,

– наголосив Роман Світан.

Заяви "кухаря Путіна" – це здебільшого ІПСО, яке розраховане зокрема і на росіян. Ними намагаються згладити фактичну втечу вагнерівців. Окупанти розуміють, що далі починатиметься контрнаступ ЗСУ, а саме етап проривів. Під час якого російським військовим не надто хочеться перебувати на полі бою.

"Вони відходять від лінії фронту. Неважливо, під яким "соусом" це подають. В армії це називається просто втечею", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Найближчими тижнями вагнерівці можуть почати базуватися в районі Горлівки або втекти у Росію. Одначе врятуватися втечею зможуть не більше тисячі бойовиків.

Роман Світан про ранню втечу окупантів з Бахмута: дивіться відео

ЗСУ просуватимуться, окупанти виживатимуть

Тим часом українські військові братимуть Бахмут в напівоточення. Для цього залучатимуть артилерію і зрештою зможуть контролювати входи та виходи з міста.

"Це буде плацдарм для знищення росіян. Вони як зайці бігатимуть між зруйнованими будівлями, рятуючись від нашої прицільної артилерії", – зазначив Світан.

Детальніше про ситуацію у Бахмуті

Заяви Пригожина про "взяття" міста не відповідають дійсності. ЗСУ все ще тримають оборону Бахмута й контролюють деякі будівлі у самому місті. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Він також додав, що у ПВК "Вагнера" закінчується жива сила, а не боєприпаси.

До слова, в ГУР підтвердили, що колосальні втрати росіян на Бахмутському напрямку. Днями президент США Джо Байден заявляв, що Росія втратила близько 100 тисяч військових у Бахмуті.

Важливо зазначити, що ЗСУ справді взяли Бахмут в оперативне напівоточення. Це дозволить нашим захисникам тримати місто під вогневим контролем. Інформацію підтвердили як у Міноборони, так і в ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ просуваються по флангах Бахмута і рухаються до взяття міста у тактичне оточення.