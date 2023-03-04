Росіяни самі себе загнали у пастку: яку роль у війні відіграє оборона Бахмута

У Бахмуті на Донеччині тривають важкі та виснажливі бої. Противник не полишає своїх намагань замкнути кільце та взяти місто-фортецю в оточення.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни не можуть втілити свої плани у життя.

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Адже Сили оборони України дають потужну відсіч ворогу. За словами Мусієнка, українське командування пропрацьовує різні варіанти щодо того, як далі діяти на Бахмутському напрямку.

Може бути 2 – 3 плани дій. Від того, як будуть надалі розвиватися бойові дії, залежатиме, який саме план буде застосований,

– розповів військовий експерт.

Він наголосив, що розкривати плани ЗСУ зараз не можна, аби не повідомляти про них ворогу.

ЗСУ сповільнили наступ ворога під Бахмутом

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що ЗСУ під Бахмутом зробили дуже багато, аби сповільнити просування противника.

Результати цього ми бачимо, ворог справді сповільнився у порівнянні з тим, що було кілька днів тому. Проте окупанти не припиняють нарощувати свій вогневий вплив та активність,

– повідомив Мусієнко.

Він додав, що Сили оборони України намагаються завдати якомога більше втрат росіянам і водночас – зберегти наших людей та техніку.

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Окупанти планували, що Бахмут стане пасткою для ЗСУ

Військовий експерт розповів, що ворог планував біля Бахмута влаштувати пастку для українських Сил оборони.

Такі плани у Росії з'явилися після деокупації правобережжя Херсонщини восени 2022 року. Тоді російське командування дуже занервувало, що українські війська підуть далі на Південь.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Для Росії було б катастрофою втратити сухопутний коридор до Криму. Тому окупанти почали ще активніші бойові дії на Сході України, зокрема під Бахмутом. Росіяни розраховували затягнути туди якомога більше наших сил і не давати нам готуватися до контрнаступальних дій у майбутньому.

Однак розрахунки російського військового командування повністю провалилися.

Як атаки на Бахмут завадили "великому наступу" Росії

За словами Мусієнка, ситуація обернулася проти самих російських загарбників.

Бахмут, який, за задумом ворога, мав стати пасткою для ЗСУ, перетворився на серйозну пастку для самих російських військ. Вони зазнали під Бахмутом великих втрат,

– наголосив військовий експерт.

Мусієнко пояснив, що коли говорять про масштабний наступ Росії та майже пів мільйона мобілізованих, то потрібно розуміти, що саме Бахмут виконав величезне завдання з "витягування" сил противника, знищення його позицій та сповільнення наступальних дій.

ЗСУ під Бахмутом виграють час для України

Росіяни, зачепившись за Бахмут, тепер змушені посилати туди все більшу кількість своєї живої сили. За словами військового експерта, оборона міста є дуже важливою для загальної ситуації на фронті.

Під Бахмутом ЗСУ виграють час для підготовки наших сил і резервів, зокрема за кордоном. Також ми маємо час, аби отримати натівські зразки техніки, щоб застосувати її у майбутньому,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що протягом наступних місяців стане очевидним, яку колосальну роль відіграють українські захисники під Бахмутом.

Що буде, якщо ЗСУ відійдуть від Бахмута

Однак не можна відкидати сценарію, що Збройні Сили України можуть відійти від Бахмута.

Такий варіант теж можливий. Адже для нас найважливіше – вберегти наших військових та техніку. Але навіть якщо ми відійдемо від Бахмута, то ворог наштовхнеться на нові укріплені рубежі,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що українські захисники й надалі відбиватимуть атаки ворога, просто з інших позицій. Військовий експерт переконаний, що у разі, якщо ЗСУ залишать Бахмут, ніякої катастрофи не станеться.

Що відбувається під Бахмутом: коротко