Росіяни самі загнали себе в пастку, – військовий ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті
Ситуація в Бахмуті залишається напруженою, але контрольованою. Українські військові продовжують знищувати окупантів, які загнали себе у своєрідну пастку.
Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. За його словами, в українців є різні сценарії розвитку подій. Очевидно, що розглядають як варіанти щодо втримання міста та завдання контратак, так і щодо відходу на підготовлені позиції.
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Росіяни потрапили у пастку
Як наголосив Варченко, натомість росіяни опинилися у певній пастці. У них є лише один сценарій.
В росіян один сценарій – фронтально атакувати, кидаючи в бій десятки тисяч бійців і знищуючи їх під мурами Бахмуту. Вони самі загнали себе в пастку. І навіть за бажання все одно не мають можливості вийти. Бо мають страх перед диктатором,
– зазначив Варченко.
Що зараз відбувається в Бахмуті: дивіться відео
До Бахмута досі є можливість постачати продовольство та боєприпаси. Хоч варто усвідомлювати, що це зараз робити не так і легко. Загалом українські військові виконують свою місію у місті та перемелюють російських загарбників.
Яка ситуація в Бахмуті: коротко
- 6 березня українське військово-політичне керівництво обговорювало ситуацію довкола Бахмута. Це відбувалося на засідання Ставки Головнокомандувача.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважають, що потрібно посилювати оборону Бахмута, а не відходити.
- Військовий експерт Роман Світан також пояснив, чому Україні важливо обороняти Бахмут.