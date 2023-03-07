Росіяни самі загнали себе в пастку, – військовий ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті залишається напруженою, але контрольованою. Українські військові продовжують знищувати окупантів, які загнали себе у своєрідну пастку.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. За його словами, в українців є різні сценарії розвитку подій. Очевидно, що розглядають як варіанти щодо втримання міста та завдання контратак, так і щодо відходу на підготовлені позиції.

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Росіяни потрапили у пастку

Як наголосив Варченко, натомість росіяни опинилися у певній пастці. У них є лише один сценарій.

В росіян один сценарій – фронтально атакувати, кидаючи в бій десятки тисяч бійців і знищуючи їх під мурами Бахмуту. Вони самі загнали себе в пастку. І навіть за бажання все одно не мають можливості вийти. Бо мають страх перед диктатором,

– зазначив Варченко.

Що зараз відбувається в Бахмуті: дивіться відео

До Бахмута досі є можливість постачати продовольство та боєприпаси. Хоч варто усвідомлювати, що це зараз робити не так і легко. Загалом українські військові виконують свою місію у місті та перемелюють російських загарбників.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко