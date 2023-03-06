Зеленський зібрав Ставку щодо Бахмута: що запропонували Залужний і Сирський

У понеділок, 6 березня, президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському.

Ситуацію в Бахмуті члени Ставки розглянули особливо детально. Володимир Зеленський поставив важливі запитання Валерію Залужному та Олександру Сирському.

Дивіться також Українські військові не пішли з Бахмута: у ЗСУ показали кадри пекельної боротьби

Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті,

– зазначили в Офісі Президента.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

24 Канал оголосив терміновий збір на дрон з нічним баченням Matrice 30Т для десантників. Їхній підрозділ боронить один з флангів незламного міста Бахмут. Саме завдяки цим десантникам вдалось відтіснити ворога з села Іванівського. Завдяки цьому вони захопили трасу, і не дали окупантам оточити місто.Необхідна сума – 1 мільйон гривень. Втім, наразі вже зібрали 95%. Кожен Ваш донат у цьому зборі дуже важливий, адже у Бахмуті навіть один день може тривати цілу вічність. Тож допоможімо нашим захисникам разом.

Дивіться також У Пентагоні сказали, чи означатиме малоймовірна окупація росіянами Бахмута перелом у війні

Українські військові не пішли з Бахмута

Наші воїни не пішли з Бахмута. Наші захисники продовжують боронити це місто-фортецю від російських загарбників. Важливо знати, що воїни ведуть справді пекельні бої.

Зокрема, безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.

Тож як би не мріяла російська влада, про що б не брехали кремлівські пропагандисти, Сили оборони продовжують боронити наш Бахмут від агресора.