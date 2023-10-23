Сили оборони мають успіх під Бахмутом: у Генштабі відповіли, що натомість робить ворог

Триває контрнаступ Збройних Сил, зокрема, на Бахмутському напрямку. Наші захисники мали успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.

А тим часом російські загарбники через втрати перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи. Про це 23 жовтня в ефірі національного телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, – інформує 24 Канал.

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Контрнаступ в районі Бахмута

Як зазначив спікер командування української армії, на Бахмутському напрямку Сили оборони здійснюють наступальні дії на південь від Бахмута.

Мають успіх на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки,

– наголосив він.

Окрім того, Ковальчук повідомив, що росіяни здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище у цих районах. Також вони не мали успіхів, попри намагання, біля Васюківки, Богданівки та Хромового.

Через значні втрати ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи,

– заявив речник.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу за 23 жовтня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначено в джерелі.

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