У Бахмуті окупанти ввели нову тактику, просуваються від Лисичанська: що відбувається на Донбасі

Російські загарбники просуваються на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Так, після того, як "мобіки" поповнили військо окупантів, щільність вогню на Донецькому напрямку збільшилася у 2 – 3 рази.

Крім того, майже по всій лінії фронту від Вугледара до Лисичанська загарбники намагаються здійснювати контрнаступальні дії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Контрнаступають та не дають ЗСУ вийти на Волноваху

Їм (окупантам – 24 канал) треба Вугледар, щоб зайти в тил мар'їнського угруповання й не дати нашим військам з-під Вугледару вийти на Волноваху,

– пояснив Світан.

За його словами, російські бійці виконують ці два завдання на Донецькому напрямку, але поки не мають успіху. Та й не матимуть, оскільки українські війська в районі Вугледара підсилені й особовим складом, й артилерією.

Військовий експерт розповів, що росіяни також рухаються у напрямку Донецька. Однак Збройні Сили купірують вихід загарбників з-під Пісків, що південніше Авдіївки й ситуація в районі залишається стабільною.

У Бахмуті нова тактика

Останнім часом військо країни-агресорки зменшило щільність ведення вогню та перемістилось північніше. Наразі в окупантів нова тактика в Бахмуті.

Хочуть обійти Бахмут з Півночі, але для цього їм треба взяти або щонайменше обійти Соледар,

– розповів полковник запасу.

Однак там росіяни впираються в наше сіверське угруповання, де їх "притискають" артилерією та не дають здійснити цей маневр. Крім того, загарбники просуваються від Лисичанська та завдають ударів по Білогорівці, щоб не дати ЗСУ розвернутися та вийти на Лисичанськ. Утім, там також стоять наші бійці та утримують позиції.

"Можна сказати, що увесь Донецький фронт наразі є стабільним", – підсумував військовий експерт.

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