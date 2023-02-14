NYT оприлюднило відео ракетного удару Росії по волонтерах у Бахмуті

Окупанти випустили ракету по американських волонтерах у Бахмуті, унаслідок чого загинув Піт Рід. Як встановили журналісти, росіяни використали для атаки керовану ракету.

Трагедія трапилася 2 лютого. Американський фельдшер Піт Рід і команда гуманітарних працівників почали надавати допомогу пораненому цивільному в Бахмуті. Аж тут пролунав вибух.

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Росіяни запустили керовану протитанкову ракету

Унаслідок російського обстрілу загинув колишній морський піхотинець США та волонтер Піт Рід, а ще кілька людей зазнали поранень. Спершу трагедію пояснювали хаотичним обстрілом з боку росіян. Однак покадрове вивчення відео вибуху показує, що ракета летіла просто в автомобіль, біля якого була команда американських волонтерів.

Колона американських волонтерів мала позначки, а на одній із машин був великий червоний хрест, однак це не зупинило росіян, які завдали удару протитанковою ракетою з лазерним наведенням. Та вже ж журналісти відзначають, що авто, по якому вдарили окупанти, не мало чітких розпізнавальних знаків.

Російська ракета ударила по американських волонтерах у Бахмуті / Фото The New York Times

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Попередньо цю трагедію називають черговим воєнним злочином росіян.

Нагадаємо, зараз у Бахмуті важка ситуація – ворог продовжує спроби наступу в намаганні захопити місто. Днями російське міноборони заявило про нібито захоплення селища Красна Гора біля Бахмута, однак ЗСУ спростували цю інформацію. Зараз за місто тривають запеклі бої.

З огляду на небезпеку, з 12 лютого в'їзд у місто закритий для цивільних, у тому числі й для волонтерів. Охочим передати гуманітарну допомогу в Бахмут необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові