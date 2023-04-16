ЗСУ влучно вибивають ворога у Бахмуті: як окупанти в паніці здаються у полон

Українські захисники на Бахмутському напрямку ведуть динамічну оборону своїх позицій. Натомість росіяни добровільно капітулюють.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, протягом останніх днів ЗСУ вдалося досягти певних результатів у Бахмуті.

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Росіяни не витримують

Петро Волощенко повідомив, що дійсно російські військові все частіше здаються в полон. Втім, ситуація в Бахмуті відрізняється від посадок, маленьких селищ та сіл навколо міста.

"У самому місті, по-перше, вони дуже сильно глушать переговорні моменти, знайшли протидію Starlink і це ускладнює нам роботу закорковування від них та взагалі між підрозділами й самим КСП", – наголосив він.

По-друге, росіяни виснажені, тому їх простіше брати в полон. ЗСУ спершу спостерігають за тим, як окупанти заходять у п'ятиповерхові будинки, а потім проводять вогневе ураження по цілях.

Вони, коли відчувають перші хвилини нашого штурму будинку, здаються в полон: просто кричать з вікон: "Ми здаємося, ми здаємося!". Виходить один їхній представник, наприклад, командир взводу або їхній ротний, й у такий спосіб проходить здача у полон,

– пояснив український захисник.

За його словами, у ворога є проблеми з мотивацією. Росіяни заходять у Бахмут з переконанням, що місто їхнє – таку думку їм нав'язують командири.

ЗСУ відкидають ворога

Петро Волощенко наголосив, що наразі ЗСУ продовжують активну та динамічну оборону Бахмута, яка переходить в потужну атаку.

"У нас в Часовому Ярі стоїть дуже гарна стволова артилерія, і ми влучно вибиваємо ворога, де б він не заходив", – наголосив він.

До тож над Бахмутом щоденно буквально нависає близько сотні БпЛА, які практично контролюють всі рухи військових. Втім, це не заважає українській стороні досягати успіхів.

Вперше за останній тиждень ми сконцентрували правильно вогонь і змогли відкинути їх на декілька навіть вулиць,

– розказав він і додав, що росіяни не контролюють центр міста.

За його словами, траса Костянтинівка – Бахмут під фізичним контролем українських військових. Втім, для подолання цього шляху захисникам доводиться їхати із шаленою швидкістю, щоб ворог не встиг завдати удару.

Ситуація контрольована

Волощенко зазначив, що українські захисники чекають на сприятливу погоду, завдяки якій траса підсохне. Потім вони зможуть відкинути ворога далі.

Ми далі зможемо просуватися по асфальтному покритті,

– переконаний він.

До того ж українське командування кожні 2–4 години контролює ситуацію в місті. Наразі ведуться бої в секторах, які є густо забудованими.

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