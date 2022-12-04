У пропагандистів знов каша в голові: Скабєєва видала за своїх чеченців, які воюють за Україну

Російська пропаганда знову несе дурниці. Цього разу в ефірі російського телеканалу показали відео чеченців, які воюють за Україну і наголосили, що це бійці Кадирова.

Головна російська пропагандистка розповіла, що в мережі з'явились кадри чеченських бійців на фоні вивіски "Бахмут". Скабєєва запевнила, що це "кадирівці", пише 24 канал.

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Як росіяни оцінюють свої сили

Заступник 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" Апти Алаудинов розповів, що на Бахмутському напрямку зосереджені сили ПВК "Вагнер" та бійців спецназу "Ахмат".

Проте окупант також зазначив, що їхні позиції розташовані не у самому Бахмуті, а у передмісті. Також Алаудинов повідомив, що місто "планово зачищається".

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За словами російського найманця, робота ворожих підрозділів є "дуже результативною". Він зазначає, що найближчими днями росіяни візьмуть Бахмут під свій контроль.

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Що насправді відбувається на Бахмутському напрямку

Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Однак воїни ЗСУ контролюють ситуацію.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Саме тому ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів.

Військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що спочатку Бахмут справді мав для росіян оперативну цінність, але зараз перетворився у такий собі "капкан". Адже під час безрезультатних спроб захопити місто окупанти зазнають шалених втрат.

Чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура –неурядове добровольче збройне формування, що бере участь у війні на сході України на стороні Збройних сил України і складається переважно з чеченців, які емігрували з Росії після російсько-чеченських воєн.