Росія вигадує байки про здачу Бахмута ЗСУ: що справді відбувається у пеклі для росіян

13 грудня 2022, 17:35
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Бахмутський напрямок наразі дійсно дуже гарячий. Українські захисники войовниче відбивають атаки ворога, але противник дійсно кинув чи не усі сили, аби захопити Бахмут.

Втрати біля Бахмута – ось чим маніпулюють

Окрім атак на полі бою, пропагандисти не припиняють й інформаційних атак – поширюють фейки та просувають свої наративи, аби хоч якось втримати авторитет свого війська. У Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію.

До теми Самі винні: чому Бахмут не по зубах росіянам

Пропагандисти описують бої під Бахмутом як "пекло" та "Верден" для росіян, де втрати з обох боків великі. Попри те, що вони визнають, що перевага на полі бою залишається у ЗСУ,  вони активно просувають наратив, що Україна готує здачу Бахмута через втрати,
– йдеться у повідомленні. 

Відтак, російська пропаганда запустила дезінформаційні кампанії, що зосередженні на створенні інформприводів про втрати. 

У ЦПД навели чіткі приклади такої "роботи" пропагандистів:

  • "Через велику кількість загиблих на сході почали функціонувати "чорні" центри трансплантації органів";
  • "ЗСУ регулярно збивають свої літаки та гелікоптери";
  • "Більшість резервів української армії розташовані на кордоні з Білоруссю";
  • "У Бахмуті ЗСУ не має важкої зброї, воює тільки піхота";
  • "Через великі втрати усі лікарні, які розташовані поблизу Бахмута, переповнені".

Саме такі наративи намагаються просунути росіяни, аби не лише хоч якось підтримати дух своїх окупантів, а й деморалізувати українців.

Втім, наразі на Бахмутському напрямку ініціатива все ще у ЗСУ. 

Бої за Бахмут: останні новини

  • Росія використовує мобілізованих, як гарматне м'ясо, хоча захоплення Бахмута немає ніякого стратегічного значення та переваг.
  • Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що якщо Росія таки візьме Бахмут, вона опиниться в справжньому тупикові. Російські військові і командування це також розуміють, однак цього не усвідомлюють в Кремлі.
  • На Бахмутському напрямку ворог втратив тисячі своїх вояк. Чи не щодня втрати ворога сягають сотні. До критичних втрат призвела спроба росіян прорватися до Торського і Зарічного.

Автор: Анастасія Лукашевська