Росія вигадує байки про здачу Бахмута ЗСУ: що справді відбувається у пеклі для росіян

Бахмутський напрямок наразі дійсно дуже гарячий. Українські захисники войовниче відбивають атаки ворога, але противник дійсно кинув чи не усі сили, аби захопити Бахмут.

Втрати біля Бахмута – ось чим маніпулюють

Окрім атак на полі бою, пропагандисти не припиняють й інформаційних атак – поширюють фейки та просувають свої наративи, аби хоч якось втримати авторитет свого війська. У Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію.

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Пропагандисти описують бої під Бахмутом як "пекло" та "Верден" для росіян, де втрати з обох боків великі. Попри те, що вони визнають, що перевага на полі бою залишається у ЗСУ, вони активно просувають наратив, що Україна готує здачу Бахмута через втрати,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, російська пропаганда запустила дезінформаційні кампанії, що зосередженні на створенні інформприводів про втрати.

У ЦПД навели чіткі приклади такої "роботи" пропагандистів:

"Через велику кількість загиблих на сході почали функціонувати "чорні" центри трансплантації органів";

"ЗСУ регулярно збивають свої літаки та гелікоптери";

"Більшість резервів української армії розташовані на кордоні з Білоруссю";

"У Бахмуті ЗСУ не має важкої зброї, воює тільки піхота";

"Через великі втрати усі лікарні, які розташовані поблизу Бахмута, переповнені".

Саме такі наративи намагаються просунути росіяни, аби не лише хоч якось підтримати дух своїх окупантів, а й деморалізувати українців.

Втім, наразі на Бахмутському напрямку ініціатива все ще у ЗСУ.

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