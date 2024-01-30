Багато бронетехніки ворога не доїжджає до лінії фронту: як розгортаються бойові дії під Бахмутом

Бойові дії на Бахмутському напрямку здебільшого набули позиційного характеру. Однак окупанти все одно намагаються штурмувати.

Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4 бригади "Рубіж" Денис Нагорний, зауваживши, що ворог все одно намагається протиснутися на деяких ділянках. Йдеться про Білогорівку, Спірне, Залізнянське, Богданівку, кліщіївські висоти тощо.

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Чи є нестача боєприпасів

Як наголосив військовий, тактика окупантів незмінна – це знову-таки ті ж "людські хвилі". Бронетехніку росіяни не завжди використовують.

Переважно штурми ворога йдуть без підтримки бронетехніки. Багато броні ворога не встигає доїхати до лінії фронту, бо по ній працює артилерія та FPV-дрони. Зараз вистачає ресурсів, щоб вести певні оборонні дії. Але для наступальних у нас недостатньо ресурсу,

– сказав Нагорний.

Зараз відчутно, що затримується допомога від Сполучених Штатів. Адже через це є менше можливостей для контратак. Звісно, певну кількість снарядів компенсують тими ж FPV-дронами. Але цього не завжди достатньо. Також ворог активно працює своєю авіацією і запускає керовані авіабомби.

Загалом росіяни копіюють тактику вагнерівців. Вони не зважають на втрати серед особового складу. Особливо цікаві моменти можна почути у перехопленнях.

Були перехоплення, коли чули, що ротному кажуть: "Збережеш 2-3 БМП – буде тобі щастя. А людей можеш не берегти". Типу Росія велика і ресурсу там багато. Їхнє суспільство навіть не турбується, що в них такі великі втрати,

– підкреслив Нагорний.

Втрати Росії у війні: коротко