Ситуація не на користь росіян: на Бахмутському напрямку ворог кидає все найкраще, що має

Російські окупанти зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Щоб якось виправити ситуацію, вони кидають усі найкращі сили та техніку.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що наразі ворогу не вдається поліпшити своє положення.

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"Абсолютно все, що є найкращого сьогодні в російській армії, вони кидають під Бахмут, щоб якось виправити ситуацію. Наразі їм це не вдається", – зазначив Кузан.

Раніше в 3 штурмовій бригаді, яка саме воює на Бахмутському напрямку, повідомили, що ворог застосовує найновішу техніку, зокрема:

танки Т-90М;

різні засоби радіоелектронної боротьби;

бойові машини піхоти останніх модифікацій.

ЗСУ мають вигідне положення

Як відомо, Сили оборони зайняли панівні висоти на півночі та півдні Бахмута і продовжують рухатися. Звідти захисникам досить зручно бити по окупантах у місті.

Ба більше, наші бійці просуваються по Кліщіївці та незабаром можуть повністю звільнити її. Село повністю відкриє південні фланги Бахмута, що пришвидшить і його звільнення.

Ситуація біля Бахмута: останні новини

У Генштабі повідомили, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог не припиняє атакувати захисників.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Російські окупанти відступають і зазнають втрат.

Президент Володимир Зеленський нещодавно побував на українських позиціях біля Бахмута. Він поспілкувався з командирами та солдатами. За результатами розмови виникли додаткові питання, які розглянуть на Ставці.