Артилерія та фугасні бомби: як ворог божевільно контратакує на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку продовжуються важкі бої. Росіяни продовжують контратаку, використовуючи артилерію та фугасні бомби.

Про це у понеділок, 27 листопада, повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков у ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також Дуже серйозно наші хлопці відпрацювали, – Барабаш розповів про бої біля Авдіївки

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Калашнікова, російські війська продовжують контратакувати на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що ворог активно діє на північному фланзі, а саме біля Верхівки, Богданівки та Василівки. Дуже гаряче на південному фланзі – це Кліщіївка, Андріївка, де ворог контратакує невеликими групами, постійно працює артилерія і залучена авіаційна складова – це керовані фугасні авіаційні бомби 250 кілограмів. Пресофіцер наголосив, що Бахмут продовжує тримати фронт.

Калашніков заявив, що російські війська прагнуть все ближче підійти до населених пунктів та контратакувати їх, проте їхні дії безрезультатні.

Противник не шкодує свого особового складу. Калашніков зауважив, що окупанти йдуть в атаку своєрідними хвилями, працюючи невеликими групами до десяти осіб.

Спостерігаємо його божевільну тактику, коли він просто втрачає людей, але намагається просунутися. Для нього важливі наші висоти, які ми взяли – це Андріївка і Кліщіївка, які дають нам можливість контролювати безпосередньо залізницю і частину міста Бахмут,

– розповів він.

Окрім того, за словами Калашнікова, на напрямку ситуація буває досить динамічна, коли деякі позиції переходять "з рук в руки".

Він наголосив, що українські військові спостерігають ситуацію, коли підрозділи ворогів спеціально залишалися на позиціях і працювали як приманка. Коли військові підрозділи України заходили, то окупанти вражали не лише наш особовий склад, але не жаліли й своїх.

Також пресофіцер зазначив, що були випадки, зокрема, цієї осені, коли в Андріївці росіяни завдали вогневого ураження по своїх військових, які здавалися в полон.

Ситуація на лінії фронту: що відомо