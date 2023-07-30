Російський десант може потрапити в котел: Жданов пояснив дії ЗСУ на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Українські військові просунулись у районі Андріївки та напів оточили Кліщіївку.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Раніше він сказав, що росіяни вже не зможуть вийти з Бахмута.

"На Бахмутському напрямку ситуація практично без змін – за винятком Андріївки. У районі села ЗСУ просунулись уперед на більш ніж кілометр. Тепер Кліщіївка фактично напів оточена – з півночі та півдня", – зазначив Жданов.



Яка ситуація в районі Кліщіївки та Андріївки / Скриншот DeepStateMAP

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

Слово за українською артилерією

Кліщіївка опинилась у вогняному мішку, тому російський десант, який перебуває в селі, може потрапити в котел. Цих окупантів можуть замінити на мобілізованих, яких Росії зовсім не шкода.

"Якщо окупанти дійсно проведуть ротацію, і туди зайдуть регулярні частини, укомплектовані мобілізованими, звільнення Кліщіївки стане питанням наступного тижня", – констатував Жданов.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам.

Ситуація біля Бахмута: останні новини

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили мають успіхи на Бахмутському напрямку. Захисники просуваються, попри інтенсивний вогонь ворога.

Ситуацію на цьому напрямку проаналізували в NYT. Там вважають, що просування ЗСУ до Кремінної розірве логістику росіян і відкриє шлях у тил Бахмута.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що відвоювати Бахмут для України – справа честі. Героїчна оборона міста вже увійшла в історію.