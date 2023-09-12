ЗСУ наступають і щодня мають певні успіхи в районі Кліщіївки, – Маляр

Бої у Кліщіївці на Бахмутському напрямку тривають. ЗСУ наступають та щодня мають там успіхи. Українські захисники закріплюються на звільнених рубежах.

Минулого тижня у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки було звільнено приблизно 2 кілометри квадратні. Про це 24 Каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"У Кліщіївці на Бахмутському напрямку ми наступаємо, щодня маємо там певні успіхи. На рубежах, які вдається звільнити, ЗСУ там закріплюються. Минулого тижня у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки було звільнено приблизно 2 кілометри квадратні. Станом на зараз там тривають запеклі бої", – заявила вона.

Маляр про бої у Кліщіївці: дивіться відео

Ситуація у Кліщіївці: що відомо