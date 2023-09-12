ЗСУ наступають і щодня мають певні успіхи в районі Кліщіївки, – Маляр
Бої у Кліщіївці на Бахмутському напрямку тривають. ЗСУ наступають та щодня мають там успіхи. Українські захисники закріплюються на звільнених рубежах.
Минулого тижня у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки було звільнено приблизно 2 кілометри квадратні. Про це 24 Каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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"У Кліщіївці на Бахмутському напрямку ми наступаємо, щодня маємо там певні успіхи. На рубежах, які вдається звільнити, ЗСУ там закріплюються. Минулого тижня у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки було звільнено приблизно 2 кілометри квадратні. Станом на зараз там тривають запеклі бої", – заявила вона.
Маляр про бої у Кліщіївці: дивіться відео
Ситуація у Кліщіївці: що відомо
- Генштаб ЗСУ повідомив, що у районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки. Наші військові витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У Генштабі зазначають, що точаться жорсткі бої.
- Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
- Начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков розповів, що Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Кліщіївка одразу стала точкою зіткнення після того, як українська армія почала брати Бахмут у напівоточення.
- Саме біля Кліщіївки є найбільші панівні висоти, які ЗСУ ще не захопили. Українські захисники зможуть вогнем артилерії контролювати будь-яке пересування окупантів у місті, тобто ворожі підрозділи та їхнє постачання матеріально-технічного забезпечення. Також ЗСУ зможуть бачити будь-яку ротацію та переміщення ворога.
- Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що звільнення Кліщіївки та Курдюмівки оголить південні фланги Бахмута. Російські окупанти так відчайдушно тримаються за ці села, бо бояться втратити місто-фортецю Бахмут. Як відомо, Бахмут має для них велике символічне значення.