Зосереджено 52 тисячі окупантів: у Силах оборони розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Росія зосередила 52 тисячі загарбників на Бахмутському напрямку. На сьогодні загалом на Сході перебуває близько 150 тисяч окупантів.
Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на Сході ворог зосередив тисячі одиниць військової техніки.
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Скільки окупантів на Бахмутському напрямку
52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і більш ніж 120 систем реактивного залпового вогню,
– заявив Євлаш.
Він зазначив, що загалом на Сході ворог зосередив близько 150 тисяч терористів. Також вони тримають досить багато своєї техніки.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
"Близько тисячі танків, 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Потужне угруповання", – розповів Євлаш.
Водночас втрати так званої "другої армії світу" на Сході перевищують українські у 7 – 8 разів.
Ситуація на фронті сьогодні: що відомо
- Станом на 17 вересня на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Мар’їнки Донецької області. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.
- На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.