18:43
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Балерина Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України

459 Читать новость на русском
Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України
Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України / Прес-служба

Українська прима-балерина та член журі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України.

Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.

"Це було приємною несподіванкою для мене. Я сподіваюся, що можу своєю творчістю і справою залишити добрий слід на землі. Для мене як артиста найбільша нагорода – коли люди приходять на спектакль, значить їм цікаво", – прокоментувала нагороду Кухар.

Читайте також: "Чорний лебідь": 7 найкращих образів Катерини Кухар на "Танцях з зірками"

Катерину привітали колеги

Балерина розповіла, люди пишуть і дякують за мотивацію піти вперше на балет.

"Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Дітки будуть цікавитися мистецтвом, хтось стане відданим глядачем театру, хтось стане відомим артистом. Я розумію, те, що я роблю – це крапля в морі. І тим не менш, я рада, що причетна до розвитку мистецтва в Україні", – додала Катерина.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук