Балерина Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України

Українська прима-балерина та член журі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України.

Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.

"Це було приємною несподіванкою для мене. Я сподіваюся, що можу своєю творчістю і справою залишити добрий слід на землі. Для мене як артиста найбільша нагорода – коли люди приходять на спектакль, значить їм цікаво", – прокоментувала нагороду Кухар.

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Катерину привітали колеги

Балерина розповіла, люди пишуть і дякують за мотивацію піти вперше на балет.

"Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Дітки будуть цікавитися мистецтвом, хтось стане відданим глядачем театру, хтось стане відомим артистом. Я розумію, те, що я роблю – це крапля в морі. І тим не менш, я рада, що причетна до розвитку мистецтва в Україні", – додала Катерина.