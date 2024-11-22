На жаль, вони це вміють, – політтехнолог сказав, як Путін намагається залякати українців

Останнім днями Росія посилила свій терор і залякування українців. Як наслідок, не вщухали обговорення ядерного удару, а вранці 21 листопада окупанти вперше використали по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, яку запустили з Астраханської області.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив 24 Каналу, що в частині суспільства справді паніка. Але хоч деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали, були помітні дипломатичні авто, тому не варто говорити про надзвичайний переляк і паніку.

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Чи наважиться Путін на ядерний удар

Зрозуміло, що застосування міжконтинентальної балістичної ракети є серйозним кроком. Це величезна зброя, яка важить близько 50 тонн. Коли мовиться про випробування нової зброї – це справді дуже страшно й може налякати.

Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї. Так, ракети дійсно приносять страшні руйнування, але якщо мовиться про ядерний удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживе.

А він дуже хоче жити. Він фарбує брови, змінює свою зовнішність, вкладає гроші в генну інженерію,

– зауважив політтехнолог.

Складно уявити, що така людина наважиться на ядерний удар. Адже тоді виходить, що він даремно будував бункери, використовував бронепоїзди, практично перестав літати й з'являтися у Росії. Все це не допоможе йому під час ядерного вибуху.

"На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування та багато людей, які інтегровані у цей процес", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

До слова, у Росії відмовилися коментувати застосування міжконтинентальної зброї. Представниці російського МЗС Марії Захаровій про це повідомили просто під час брифінгу. "Рупор" Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що також немає, що сказати з цього приводу.